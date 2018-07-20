Двое сотрудников ГИБДД стали жертвами нападения боевиков в Дагестане

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Двое полицейских погибли и один ранен в результате нападения боевиков на наряд ДПС в Дагестане, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Неизвестные боевики напали на сотрудников ГИБДД в поселке Стальский (пригород города Кизилюрта), в результате чего двое полицейских погибли и один ранен. Эта информация предварительная", - сказал собеседник агентства. Силовики разыскивают нападавших.

Ранее стало известно, что неизвестные напали на наряд ДПС в Кизилюртовском районе Дагестана. Источник в экстренных службах сообщал о том, что есть жертвы среди полицейских.