В Кизилюртовском районе Дагестана после атаки на полицейских ввели план "Сирена"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На территории Кизилюртовского района Дагестана введен план "Сирена" после нападения неизвестных на сотрудников ГИБДД, в результате которого были убиты двое полицейских, сообщает МВД республики в пятницу.

На месте происшествия находится министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов и следственно-оперативная группа, весь личный состав районного отдела полиции поднят по тревоге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что нападение произошло в 20 часов 30 минут на 764-м километре федеральной трассы "Кавказ". Неизвестные, ехавшие на автомобиле "Лада", обстреляли машину ДПС, двигавшуюся в попутном направлении; в этот момент в ней находилось трое сотрудников ГИБДД. Двое полицейских скончались на месте, один получил ранения.

Нападавшим удалось скрыться.

"Руководство и личный состав Министерства внутренних дел по Республике Дагестан выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших полицейских и окажет всю необходимую помощь их семьям", - заявили в МВД.