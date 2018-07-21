Арестован замминистра экономики Челябинской области по делу о мошенничестве

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу первому заместителю министра экономики Челябинской области Антону Бахаеву, ставшему фигурантом уголовного дела о мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Бахаев арестован до до 19 сентября, ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах".

"Преступление было совершено в составе группы лиц, личности которых в настоящее время не установлены. Часть из них находится на свободе", - сказал следователь.

В обвинительном заключении говорится, что в октябре-ноябре 2017 года в период подготовки и проведения в Челябинске российско-казахстанского форума из бюджета области было проведено два платежа, и эти средства были похищены при участии Бахаева.

Адвокат просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, домашнего ареста или залога в сумме от 1,5 млн рублей. Он также представил суду поручительство за Бахаева от вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, которым чиновник гарантировал участие обвиняемого в следственных действиях в том случае, если он останется на свободе.

В настоящее время Бахаев возглавляет дирекцию по подготовке к проведению в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.