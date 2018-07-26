Путин в Йоханнесбурге познакомится с новыми президентами африканских стран

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 26 июля "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге впервые встретится с рядом африканских лидеров, второй раз в этом году пообщается с новым президентом Аргентины, а также побеседует со своими давними партнерами - председателем КНР и премьером Индии.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, в четверг, в частности, запланированы беседы Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Анголы Жоау Лоуренсу и президентом Замбии Эдгаром Лунгу. Ни с одним из них президент России ранее лично не встречался.

По словам Ушакова, с новым президентом ЮАР Путин будет обсуждать развитие всего комплекса двусторонних отношений, в том числе планы на будущее. Он не исключил, что два президента "обсудят и возможность личных контактов в 2019 году".

Ушаков ожидает, что по итогам встречи Путина с Рамафосой будет подписан ряд документов, уточнив, что согласованы пока два из них - межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и межправительственный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области водных ресурсов.

В свою очередь с президентом Анголы, по словам представителя Кремля, будет рассмотрен весь комплекс вопросов российско-африканского сотрудничества. "Несомненно, с ангольским президентом будут обсуждаться вопросы, связанные с алмазодобычей", - добавил Ушаков.

На встрече с президентом Замбии речь пойдет "о вопросах двустороннего экономического сотрудничества, в частности, о проработке совместного проекта создания в Замбии центра ядерной науки и технологий

Кроме того, Путин и Лоуренсу затронут гуманитарные вопросы. Ушаков обратил внимание на то, что российско-замбийские отношения носят "достаточно развитый характер", а также на то, что Замбия занимает одно из первых мест среди африканских стран по числу студентов, обучающихся в России, - около 650 человек.

Также в четверг на полях саммита БРИКС запланирована беседа Путина с президентом Аргентины Маурисио Макри, с которым российский лидер впервые встречался в январе этого года в Москве.

"Мы поддерживаем с Аргентиной достаточно интенсивный уровень сотрудничества. Эта беседа будет важна, прежде всего, в плане подготовки предстоящего саммита большой двадцатки, которая пройдет 29 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе. Мы к саммиту активно готовимся", - сказал Ю.Ушаков.

Затем в формате неформального обеда В.Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. "У нас есть договоренность о проведении встреч руководителей, используя возможности каждого международного форума. Эта договоренность четко выполняется (. . .) Будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и наших усилий в международных делах, а также подготовка участия Си Цзиньпина в Восточном экономического форуме", - сказал Ю.Ушаков, напомнив, что председатель КНР приглашен на ВЭФ в качестве одного из главных гостей.

Череда двусторонних контактов президента РФ в Йоханнесбурге завершится в четверг поздно вечером встречей с премьер-министром Индии, с которым будет обсуждаться подготовка к визиту В.Путина в Индию в октябре текущего года.