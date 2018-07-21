Пропавшую в Самаре семилетнюю девочку нашли мертвой

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели семилетней девочки, пропавшей в Самаре в пятницу, сообщила в субботу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Согласно сообщению, тело девочки со следами насильственной смерти было обнаружено в Советском районе областного центра около 10:00 в субботу.

На место происшествия выехали руководитель следственного управления, криминалисты и следователи. "Начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все подробности происшествия и обстоятельства ему предшествующие, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, девочка пропала вечером 20 июля, когда гуляла со своим старшим братом.

"В какой-то момент она пропала из поля зрения, подросток вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО "Лиза Алерт", - отмечается в сообщении. - Сегодня утром ребенок был найден без признаков жизни".