Пропавшего под Челябинском подростка-инвалида нашли мертвым

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Специалисты нашли тело 14-летнего подростка, который пропал в среду в районе поселка Туктубаево Сосновского района Челябинской области.

"Тело найдено в водоеме около Туктубаево, недалеко от места, которое показала вчера собака", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Как сообщалось, на поиски ребенка были подняты спасатели Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС. На месте работали следователи, криминалисты следственного управления по Челябинской области, волонтеры отряда "Легион-СПАС".

Родители сообщали полиции, что мальчик, у которого были ДЦП, эпилепсия и аутизм, раньше часто самостоятельно уходил гулять.

Следственный отдел Сосновского района СУ СКР по Челябинской области в связи с исчезновением подростка возбудил уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).