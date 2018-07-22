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Компания-владелец шахты в Челябинской области объяснила эвакуацию из нее учениями

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Эвакуация шахтеров из шахты "Центральная" в городе Пласт Челябинской области состоялась в рамках учений, возгорания в действительности не было, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), которому принадлежит шахта.

"По легенде учений, сегодня около десяти утра в шахте произошло возгорание лесохлама. Была вызвана военная горно-спасательная часть (ВГСЧ), организована необходимая работа. Учения инициированы ЮГК, о них не были предупреждены шахтеры, ВГСЧ, чтобы проверить действия служб в случае чрезвычайной ситуации", - отметила представитель пресс-службы.

По ее словам, в рамках учений были выведены на поверхность 61 человек. Шахта продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области, в воскресенье на горизонте "600" в шахте "Центральная" в городе Пласт затлели доски, из помещения эвакуировали 48 человек. На производственный цикл происшествие не повлияло.

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Теги: Челябинская область, Центральная

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