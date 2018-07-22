48 горняков эвакуировали из шахты в Челябинской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Челябинской области на шахте "Центральная" произошел небольшой пожар, все шахтеры с опасного участка эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"В одном из подсобных помещений задымился обогреватель. С участка было эвакуировано 48 шахтеров, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Пожар удалось ликвидировать за несколько минут, работа шахты не останавливалась.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области "Интерфаксу" сообщили, что на горизонте "600" в шахте "Центральная" в городе Пласт затлели доски, из помещения эвакуировали 48 человек. "Доски пролили, в настоящее время шахта работает в штатном режиме", - отметил собеседник агентства, добавив, что на производственный цикл происшествие не повлияло.

Шахта "Центральная" в городе Пласт принадлежит АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК).

В ЮГК "Интерфаксу" получить комментарий пока не удалось.