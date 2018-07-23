Симптомы заболевания сибирской язвой выявлены у двух жителей Тувы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Инфекционисты подозревают, что два жителя Барун-Хемчикского района республики Тува, которые покрылись красными пятнами после забоя скота, заразились сибирской язвой, сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Людмила Салчак на совещании в правительстве региона в понедельник.

По ее словам, в связи с выявлением заболевания в Барун-Хемчикском районе уже привит 31 чабан на 12 стоянках, всего в районе около 20 стоянок с 94 проживающими.

"Подготовлен проект распоряжения о введении ограничительных мероприятий, касающихся КРС. Необходимо определить учет всего поголовья скота, так как иммунизация скота есть, но есть неучтенное поголовье", - подчеркнула Салчак.

Она также сообщила, что в Барун-Хемчикском кожууне (районе) планируется выставление контрольно-пропускных пунктов со спецбарьерами.

Ранее глава республики Тува Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсетях сообщал, что врачи-инфекционисты госпитализировали двух жителей Барун-Хемчикского района республики Тува, которые покрылись с красными пятнами после забоя скота.

В связи с этим администрация района временно запретила забой скота, продажу мяса на ярмарках, а также ввела запрет на передвижение скота.

Республиканский Минздрав начал ревакцинацию в районе.