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На юге Киргизии девять человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Джалал-Абадской области (юг Киргизии) с подозрением на сибирскую язву госпитализированы девять человек, сообщил "Интерфаксу" в среду координатор министерства здравоохранения по Джалал-Абадской области Маматжан Миянов.

По его словам, все госпитализированные являются жителями Базар-Коргонского района, среди них три женщины и шесть мужчин.

"Пока точный диагноз не поставлен, у всех девятерых госпитализированных есть подозрение на сибирскую язву в результате употребления в пищу мяса, но результаты лабораторных исследований еще неизвестны, врачи продолжают проверять всех, кто, возможно, еще употреблял в пищу мясо зараженного животного", - сказал Миянов.

Он добавил, что состояние госпитализированных с признаками сибирской язвы удовлетворительное, все они получают необходимое лечение.

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Теги: Киргизия, сибирская язва

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