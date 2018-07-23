СКР проведет проверку после частичного обрушения аттракциона в Екатеринбурге

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Екатеринбурге проводят проверку по сообщению об обрушении конструкции одного из аттракционов в центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского в воскресенье, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе, по предварительным данным, дети не пострадали. "Предварительно (была - ИФ) информация про пострадавшую девочку. Но дело в том, что исходя из имеющихся предварительных данных, у нее все-таки непосредственно телесных повреждений не было, то есть ни переломов, ни гематом.<...> Я так понимаю, что она физически не пострадала", - пояснил собеседник агентства.

Следователи установят и опросят очевидцев происшествия, изучат документы о работе аттракциона, выяснят, как часто проверялось его техническое состояние.

По данным местных СМИ, аттракцион "Космос" сломался в тот момент, когда на нем катались несколько дети. Конструкция завалилась на бок в момент остановки.

Как написала в соцсетях мама ребенка, катавшегося на аттракционе, внутри конструкции лопнула труба. "Мой сын чудом не пострадал, а вот девочку, которая сидела за ним, зажало этим металлом. Но, слава богу, с ней все в порядке. Мы с ее папой написали заявление на имя директора парка <...> Говорят, к вечеру эту карусель уже разобрали и вывезли из парка. Администрация парка сказала, что внутри лопнула труба. Лопнула из-за старости", - написала женщина.