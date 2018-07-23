Минздрав заявил о подготовке производства уникальных препаратов для лечения рака

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России планирует выпустить уникальные препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, в том числе персонифицированную онковакцину, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

"У нас будут на самом деле уникальные препараты, которые уже сейчас мы запускаем как технологии. Это технологии, когда из человека берут его Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно и через шоковое состояние, иммунный сбой человек выходит из болезни", - сказала Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она добавила: "Онковакцина, причем персонифицированная. Это будет очень интересно, и аналогов пока в мире таких вакцин нет".

Кроме того, Скворцова обратила внимание и на онколитические вирусы, заметив, что работает молодая интеллектуальная и оптимистично настроенная команда, в которую вошли специалисты из всех регионов.

Путин отметил, что и за границей развивается это направление.

Глава Минздрава разъяснила, что российские специалисты фактически опираются уже на опыт, который есть за границей, но идут дальше.

"Исходя не просто из опухолевого биоптата, а из возможности с помощью биоинформационных технологий, математических, определять проектные белки, которые значимы для развития опухоли конкретного человека, и делать "коктейль" из различных белковых препаратов, который может просто вызвать регресс опухоли. Она просто уходит", - пояснила министр.

Она также рассказала о результатах, которые были достигнуты в лечении пациента таким методом.

"Мы видим результат. Потому что речь шла о глиобластоме, уже коме и отеке мозга. На этом препарате ушел отек, потом уменьшилась опухоль, человек вышел на работу; с тех прошел почти уже год", - сказала Скворцова.

По ее словам, вакцина уже трижды применялась. При этом, по ее словам, исследования показывают, что "горячие точки" сохраняются, поскольку полностью пока вылечить болезнь невозможно. "Но то, что это правильный путь и нам просто нужно еще глубже погрузиться и найти одновременное влияние на разные локусы этой опухоли. Поэтому, я так думаю, что результаты будут", - сказала она.