Командирам частей в РФ предложили вернуть право арестовывать солдат

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Руководство военной полиции считает целесообразным вернуть командирам воинских частей право арестовывать солдат. Об этом заявил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

"Конечно, если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовывать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки", - сказал Ивановский на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

По его словам, управление военной полиции в течение полугода проработает этот вопрос.

В данный момент решение об отправке военнослужащего под дисциплинарный арест принимает гарнизонный суд. Военнослужащих могут отправить на гауптвахту за грубые дисциплинарные проступки, такие как самовольная отлучка с территории части, нахождение на службе в состоянии алкогольного опьянения, нарушение уставных правил отношений между военнослужащими.

В комитете поддержали идею военных. "Мы окажем содействие и поддержку", - заявил глава комитета Виктор Бондарев.

"Мы все прекрасно понимаем, что солдаты прекрасные, но есть один, как говорят в России, паршивая овца, которая все стадо портит, и его даже командиру изолировать некуда по закону", - добавил он.

Гауптвахта в российской армии была отменена в 2002 году. В 2006 году был принят закон о ее восстановлении. Максимальный срок, в течение которого военнослужащий может находиться на гауптвахте, не превышает 30 суток. В соответствии с законом, дисциплинарному аресту подлежат только военнослужащие рядового состава мужского пола. Женщины и офицеры на гауптвахте содержаться не могут.