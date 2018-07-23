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Водолазы нашли тело второго ребенка, погибшего из-за опрокидывания лодки под Астраханью

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Тело восьмилетнего мальчика обнаружено в реке Бузан в Астраханской области, сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай в понедельник.

"Найдено тело мальчика 2010 года рождения. Это вторая жертва трагедии. Продолжаются поиски еще одного тела", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером лодка с девятью детьми перевернулась в районе села Калинино (Володарский район) на реке Бузан в 10-15 метрах от берега. Погибли трое детей. Тело девочки было обнаружено накануне.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Задержан для дачи показаний подозреваемый 1991 года рождения. Установлено, что в воскресенье он был в состоянии наркотического опьянения.

По предварительным данным, подозреваемый взял у знакомого лодку, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан. Во время переправы он совершил резкий маневр, лодка опрокинулась, и дети оказались в воде.

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Теги: Астраханская область

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