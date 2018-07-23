Мосгорсуд оставил замдекана юрфака МГУ под арестом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, задержанного по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Тверского суд Москвы от 10 июля, которым в отношении Степанова-Егиянца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Таким образом, Степанов-Егиянц останется под арестом до 7 сентября.

Замдекана юрфака МГУ инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он причастен к рейдерскому захвату компании "Автофинанс". Как считают следователи, совместно с иными соучастниками путем обмана с использованием поддельного паспорта Степанов-Егиянц вывел из числа руководителей общества экс-главу компании (проходит потерпевшим по делу) и завладел имуществом "Автофинанса". Ущерб от действий преступной группы, полагает следствие, превысил 39 млн. рублей. На заседании, где рассматривался вопрос о его аресте, Степанов-Егиянц заявил о своей невиновности.