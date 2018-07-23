ФАС изучит ситуацию с ростом цен авиабилетов в 4-5 раз на Ставрополье

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Ставропольского края обратились в ФАС с просьбой изучить ситуацию со значительным с начала года ростом цен на авиабилеты из аэропортов региона, сообщил глава краевого Минэкономразвития Валерий Сизов.

По данным министра, из обоих аэропортов региона - аэропорта Минвод и аэропорта Ставрополя - "в июле цены на авиабилеты в экономклассе выросли в четыре-пять раз" по разным направлениям, в том числе самому популярному - в Москву.

"Хотелось бы просить поддержки и помощи в части, на наш взгляд, недобросовестной конкуренции со стороны авиаперевозчиков, осуществляющих перелеты на территории Ставропольского края, это города Минеральные воды и Ставрополь. В январе 2018 года стоимость авиабилетов "туда-обратно" (из этих аэропортов по некоторым направлениям - ИФ) составляла порядка десяти тысяч рублей. По данным на прошлую неделю, цена на билет в обе стороны достигала 40, а то и 50 тысяч рублей", - сказал Сизов в понедельник в ходе совещания по развитию конкуренции в Ставропольском крае.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов, который проводил совещание, отметил, что "информация региона будет учтена".

"Это, безусловно, дело центрального аппарата. Пожалуй, управление территориальное ФАС может какую-то первичную информацию нам предоставить, но заниматься этим вопросом будем в Москве", - сказал Цыганов.