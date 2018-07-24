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Вице-спикером парламента Крыма назначен Эдип Гафаров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президиум Государственного совета Крыма назначил вице-спикером Эдипа Гафарова, который до назначения возглавлял парламентский комитет по межнациональным отношениям, сообщила вечером в понедельник пресс-служба госсовета.

"Президиум поддержал предложение главы высшего законодательного органа республики Владимира Константинова о кандидатуре Эдипа Гафарова", - говорится в пресс-релизе.

На должности вице-спикера Гафаров сменил Ремзи Ильясова, который в понедельник подал в отставку по собственному желанию. Ильясов занимал пост вице-спикера с момента создания регионального парламента в 2014 году.

Гафарову 66 лет. В начале 2000-х он работал вице-премьером правительства Автономной республики Крым в составе Украины, был депутатом крымского парламента в 2002-2006 и 2010-1014 годах. В сентябре 2014 года избран депутатом Государственного совета Крыма первого созыва.

В Госсовете республики три вице-спикера. Заместителями главы парламента Крыма являются также Ефим Фикс и Наталья Маленко.

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Теги: Крым

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