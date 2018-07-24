В Карелии найдены тела утонувших после опрокидывания моторной лодки мужчины и женщины

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Карелии найдены тела мужчины и женщины, утонувших в результате опрокидывания моторной лодки на озере Янисъярви 21 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в республиканской поисково-спасательной службе, поиски завершились около 06.30 вторника по московскому времени. Пропавших молодых супругов нашли спасатели Карелии и Ленинградской области.

"На месте трагедии работали поисково-спасательные отряды Сортавальского района Карелии и города Приозерск. Родственники погибших оповещены, тела переданы полиции", - отметил собеседник агентства.

В МЧС Карелии добавили, что в настоящее время на месте трагедии следственно-оперативная группа СКР проводит проверку.

Как сообщалось, 21 июля около 22.30 по московскому времени моторная лодка с пятью пассажирами перевернулась на озере Янисъярви. Троим удалось выплыть, двое утонули. По данным МЧС, спасшиеся люди сразу после аварии поплыли к ближайшему острову, остальные двое - к берегу, который находился намного дальше. Все пятеро были без спасательных жилетов.