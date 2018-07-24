В Забайкалье 60 шахтеров золотодобывающего рудника объявили голодовку

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Количество работников ООО "Дарасунский рудник" (Забайкальский край, принадлежит золотодобывающему ООО "Урюмкан"), объявивших голодовку из-за невыплаты заработной платы, увеличилось почти вдвое - до 60 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого управления СКР.

"Сначала объявили голодовку 33 человека, затем количество рабочих, которые присоединились к голодающим, увеличилось до 60 человек", - сказал пресс-секретарь, пояснив, что, по предварительным данным, им не выплачивали зарплату с начала года.

Следователи СКР уже выехали в поселок Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, чтобы поговорить с работниками предприятия. Также будут опрошены руководители предприятия и затребованы бухгалтерские документы. При необходимости будет назначена бухгалтерская экспертиза. После выяснения всех обстоятельств следователи примут процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе краевой прокуратуры агентству сообщили, что из-за невыплаты заработной платы 92 работника ООО "Дарасунский рудник" приостановили работу, из них 33 человека объявили голодовку.

Прокуратура проводит проверку, рассматривается вопрос о привлечении руководителя к административной ответственности. Надзорное ведомство еще 16 июля внесло руководителю предприятия представление об устранении нарушений законодательства.

В ноябре прошлого года сообщалось, что золотодобывающее ООО "Урюмкан" завершило сделку по приобретению ООО "Дарасунский рудник", которое входило в АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК). Согласно изменениям, внесенным в ЕГРЮЛ, "Урюмкан" является владельцем 100% уставного капитала рудника.

В октябре ФАС удовлетворило ходатайство золотодобывающего ООО "Урюмкан" о приобретении 100% уставного капитала ООО "Дарасунский рудник", которое ранее входило в АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК).

"Дарасунский рудник" - проблемный актив ЮГК. В мае 2017 года более 80 шахтеров предприятия не вышли на поверхность из шахты "Юго-Западная" в связи со снижением размера оплаты труда и задержкой аванса. Позднее ЮГК объявило о решении закрыть рудник и остановило на нем добычу.

В сентябре прошлого года горняки начали голодовку, требуя выплаты полного расчета при увольнении. Сумма долга составила 38 млн рублей. ЮГК в ответ на это заявила, что продала актив в середине августа, а новый собственник горняков на работу не принимал.

По данным прокуратуры Забайкальского края, в конце июля - начале августа на руднике было уволено 454 человека.