В Совфеде предложили ужесточить наказание для артистов, рекламирующих онлайн-казино

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации изучит возможность увеличения штрафов и введения исправительных работ за участие артистов в видеороликах, рекламирующих запрещенные интернет-казино.

Данный вопрос поставил на пленарном заседании палаты во вторник сенатор Эдуард Исаков, отметив, что сейчас в интернете сложилось "засилье агрессивной рекламы онлайн-казино, деятельность которых запрещена федеральными законами".

"Роскомнадзор пытается бороться с нарушениями, но в то же время известные публичные телеведущие, музыканты, актеры, имеющие огромную молодежную аудиторию, в рекламных роликах, размещенных в YouTube, в социальных сетях активно призывают играть в эти азартные игры, рассказывая сказки о том, как быстро и, по их словам, честно, можно обогатиться. Мы проходили это в начале 2000-х годов, когда люди продавали квартиры, брали кредиты, погашая долг в казино", - отметил сенатор.

По словам Исакова, действия этих актеров подпадают под статьи КоАП, но наказание по ним влечет наложение штрафов от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, "что никак не соизмеримо с полученными от этой рекламы гонорарами".

Он попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко поручить профильным комитетам рассмотреть эту проблему и разработать поправки в КоАП с кратным увеличением штрафов и дополнительно с назначением обязательных исправительных работ.

"Минуту в ролике эти актеры языком поработают, а потом 15 суток пусть поработают лопатой. Задумаются, может быть, что рекламировать, а что нет", - отметил сенатор.

В свою очередьМатвиенко предложила изучить эту инициативу. "Давайте комитету по конституционному законодательству вместе с Исаковым Эдуардом Владимировичем поручим рассмотреть возможность какого-либо усиления регулирования в этой части, проработать вопрос", - сказала она.