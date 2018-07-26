В профильном комитете Думы сочли наивным штрафовать артистов за рекламу онлайн-казино

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационной безопасности и связи Леонид Левин скептически воспринимает идею штрафовать артистов за участие в рекламных роликах запрещенных интернет-казино: "не надо бить по хвостам".

"Я знаю, что есть разные инициативы, как решать эту проблему. Кто-то предлагает штрафовать актеров и публичных лиц, которые рекламируются в этой сфере. Мне кажется, надо понимать, что это выглядит несколько наивным. Потому что сегодня это может быть тот или иной рэпер, тот или иной российский актер, а завтра это может быть иностранец, публичный какой-то человек - Майк Тайсон или еще кто-то из известных, - мы тоже его будем административно или уголовно наказывать за рекламу?" - заявил Левин на пресс-конференции в четверг.

Глава комитета ГД, считает, что "здесь надо не по хвостам бить", а решать проблему более глобально, то есть регулировать интернет-сферу.

"Мы должны в этой связи найти такое законодательное решение, которое бы позволило запретить ресурсам, которые работают в рамках законодательного поля , размещать у себя различные сервисы, функции, плееры, которые внутри себя размещают такую незаконную рекламу",- сказал Левин.

По его словам, в настоящее время по формальным основаниям сайты, где появляется реклама онлайн-казино, ничего не нарушают.

"Сами у себя на сайте они ничего не размещают, но предоставляя доступ к сервисам, которые размещают противозаконную рекламу, по сути, они легитимизируют подобного рода действия",- сказал Левин.

Депутат считает, что тема рекламы онлайн-казино является очень актуальной.

"Потому что это сфера, где сформированы серьезные финансовые средства и, безусловно, она как раз тот случай, когда будет активно бороться против всех государственных ограничений в этой сфере и искать возможности для продвижения",- пояснил Левин.

К сожалению, отметил он, это подтверждается последними опубликованными данными.

"Сеть онлайн-регистрация вышла на первое место по рекламе в интернете",- напомнил глава комитета.

Инициатива Совфеда

В минувший вторник, 24 июля, Совет Федерации принял решение изучить возможность увеличения штрафов и введения исправительных работ за участие артистов в видеороликах, рекламирующих запрещенные интернет-казино.

Данный вопрос поставил на пленарном заседании палаты сенатор Эдуард Исаков, отметив, что в настоящее время в интернет-пространстве наблюдается "засилье агрессивной рекламы онлайн-казино, деятельность которых запрещена федеральными законами".

"Роскомнадзор пытается бороться с нарушениями, но в то же время известные публичные телеведущие, музыканты, актеры, имеющие огромную молодежную аудиторию, в рекламных роликах, размещенных в YouTube, в социальных сетях активно призывают играть в эти азартные игры, рассказывая сказки о том, как быстро и, по их словам, честно, можно обогатиться. Мы проходили это в начале 2000-х годов, когда люди продавали квартиры, брали кредиты, погашая долг в казино", - отметил сенатор.

По словам Исакова, действия этих актеров подпадают под статьи КоАП, но наказание по ним влечет наложение штрафов от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, "что никак не соизмеримо с полученными от этой рекламы гонорарами".

Он попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко поручить профильным комитетам рассмотреть эту проблему и разработать поправки в КоАП с кратным увеличением штрафов и дополнительно с назначением обязательных исправительных работ.

"Минуту в ролике эти актеры языком поработают, а потом 15 суток пусть поработают лопатой. Задумаются, может быть, что рекламировать, а что нет", - отметил сенатор.

В свою очередь Матвиенко предложила изучить эту инициативу.

"Давайте комитету по конституционному законодательству вместе с Исаковым Эдуардом Владимировичем поручим рассмотреть возможность какого-либо усиления регулирования в этой части, проработать вопрос", - сказала она.