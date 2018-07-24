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Госдума приняла закон о повышении акцизов на нефтепродукты в 2021 году

Есть обновление от 12:33

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении правительственные поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые повышают в 2021 году акцизы на бензины, дизельное топливо, моторные масла и средние дистилляты на уровень инфляции.

Ставки акцизов на бензины, дизтопливо, моторные масла и средние дистилляты в 2021 году повысят на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Ставка акциза на бензин класса 5 в 2021 году вырастет до 13262 рублей за тонну с 12752 рублей за тонну в 2020 году, на дизтопливо - до 9188 рублей за тонну (с 8835 рублей за тонну), на моторные масла - до 5841 рубля за тонну (с 5616 рублей за тонну), на средние дистилляты - до 9916 рублей за тонну (с 9535 рублей за тонну).

Ко второму чтению в закон была внесена поправка о повышении в 2021 году ставки акцизов на бензин, не соответствующий 5-му классу, с 13100 до 13624 рублей за тонну.

На 2019-2020 годы ставки акцизов на все эти нефтепродукты сохраняются на том же уровне, как они заложены в Налоговом кодексе на эти годы сейчас.

Помимо этого, для акцизов на прямогонный бензин, а также бензол, параксилол, ортоксилол предлагается применять коэффициент, который будет повышать ставку в течение ближайших шести лет. Как отмечается в пояснительной записке к закону, такое повышение соответствует величине снижения экспортной пошлины на нефть в 2019-2024 годах.

Так, вводится новая формула расчета акцизов на прямогонный бензин. Если сейчас ставка акциза зафиксирована в размере 13100 рублей за тонну на 2018-2020 годы, то предлагается определять ее по формуле (13100 + 4865 х Ккорр) с использованием корректирующего коэффициента. Этот коэффициент устанавливается в размере 0,167 на 2019 год, 0,333 - на 2020 год, 0,500 - на 2021 год, 0,667 - на 2022 год, 0,833 - на 2023 год, с 2024 года будет действовать коэффициент 1. Таким образом, ставка акциза в 2019 году будет равна 13913 рублям за тонну и увеличится на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, а в 2024 году достигнет 17965 рублей за тонну.

Аналогично прописывается формула для акциза на бензол, параксилол, ортоксилол (2800 + 774 х Ккорр) с применением таких же коэффициентов. Таким образом, в 2019 году ставка акциза будет не 2800 рублей за тонну, как это предусмотрено сейчас, а 2930 рублей за тонну (рост на 4,6%), в 2024 году она повысится до 3574 рублей за тонну.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

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