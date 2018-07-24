В России

Задержанный скончался в отделе полиции Екатеринбурга

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В дежурной части отдела полиции №7 управления МВД России по Екатеринбургу погиб задержанный. Об этом сообщает Общественная наблюдательная комиссия по Свердловской области (ОНК) на своей официальной странице в фейсбуке.

Членов ОНК не пускают на место происшествия из-за следственных действий.

"Информацию в седьмом отделе полиции о том, что человек погиб, подтвердили, но никаких комментариев не дали. Нам неизвестны ни обстоятельства, ни за что был задержан. Наблюдателей не пускают в дежурную часть, не дают документацию", - сообщил член региональной Общественной наблюдательной комиссии Вячеслав Башков.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области агентству подтвердили факт смерти задержанного.

"Могу подтвердить факт смерти задержанного в одном из отделов полиции Екатеринбурга. В настоящее время там проводятся следственные действия. По предварительным данным, криминального контекста смерть не несет", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

В пресс-службах следственного управления СКР по Свердловской области и Главного управления МВД России по региону агентству обещали предоставить комментарий позже.

По данным источника в экстренных службах, смерть задержанного наступила в результате суицида.

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Теги: Екатеринбург

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