ЕСПЧ присудил оренбуржцу 45 тыс. евро за пытки в полиции

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес решение по жалобе жителя Оренбурга Юрия Зонтова, обвиняющего в насилии сотрудников полиции. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация "Комитет по предотвращению пыток" (КППП).

По данным правозащитников, 27 августа 2011 года Зонтов "был доставлен в отдел полиции №4 по Оренбургу, где, с его слов, его избивали, наносили удары резиновой дубинкой по ступням, душили целлофановым пакетом до потери сознания, заставляя признаться в совершении кражи золотой цепочки и телефона".

"Не выдержав пыток, Юрий подписал необходимое признание в совершении преступлений", - говорится в сообщении.

По данным КППП, врачи зафиксировали у Зонтова кровоподтеки и множественные ссадины.

Правозащитники отмечают, что по данному факту было подано сообщение о преступлении, однако следственные органы вынесли двадцать постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, девятнадцать из которых отменялись как незаконные и необоснованные.

В апреле 2014 года представители КППП направили жалобу в ЕСПЧ.

"Сегодня Европейский суд по правам человека вынес постановление по жалобе, поданной в интересах Юрия Зонтова. Страсбургские судьи единогласно установили нарушения статьи 3 Конвенции в негативном и процедурном аспектах: заявитель был подвергнут пыткам, и по этому факту не было проведено эффективного расследования. В связи с этим Зонтову была присуждена компенсация морального вреда в размере 45 тыс. евро", - говорится в сообщении.

КППП отмечает также, что после направления жалобы в ЕСПЧ по факту применения насилия к оренбуржцу было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"Однако прокуратура Промышленного района Оренбурга тут же отменила это решение, мотивировав тем, что телесные повреждения Зонтов получил в результате применения полицейскими приемов борьбы при задержании", - сообщают правозащитники, отмечая, что они намерены добиваться возбуждения уголовного дела.