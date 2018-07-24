Госдума приняла закон о дне принятия Крыма в Российскую империю

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об установлении 19 апреля в качестве памятной даты - Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год).

"В ее названии (новой памятной даты - ИФ) отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамани и всея Кубанской стороны под державу Российскую", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В манифесте не упоминается о "присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового, влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России", говорится в пояснительной записке.

Принятие 19 (8) апреля 1783 года Крыма под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России; в июне 1783 года в Карасу-базаре (ныне город Белогорск), князь Григорий Потемкин-Таврический принял присягу татарской знати и представителей всех слоев крымского населения на верность Российской империи, что нашло отражение в присяжных листах, говорится в записке.

В соответствии с манифестом всем жителям, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений, говорится в обосновании идеи законопроекта.

В феврале 1784 года турецкое государство соответствующим актом признало главенство России над принятыми в ее состав территориями, отмечают авторы.

В пояснительной записке указывают на незаконность передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году, что противоречило конституции РСФСР и конституции СССР. Также не учитывалось, что Севастополь с 1948 года являлся городом республиканского подчинения и не мог быть передан в состав УССР вместе с Крымской областью, таким образом, город Севастополь оставался под юрисдикцией РСФСР, отмечают авторы.

В советский и украинский периоды Крыма о значении манифеста Екатерины II умалчивалось. С 1996 года в Крыму стали проходить массовые праздничные мероприятия в память об историческом манифесте, что вызывало жесткое противодействие украинских властей и украинских националистических организаций, отмечают авторы.

Крымский референдум

Референдум в Крыму 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено манифестом Екатерины II, говорится в записке.

"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению - принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве Автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Авторами законопроекта выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов, и депутатов Госдумы.