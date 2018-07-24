В России

Госдума приняла закон о дне принятия Крыма в Российскую империю

19 апреля признали памятной датой

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об установлении 19 апреля в качестве памятной даты - Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год).

"В ее названии (новой памятной даты - ИФ) отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамани и всея Кубанской стороны под державу Российскую", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В манифесте не упоминается о "присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового, влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России", говорится в пояснительной записке.

Принятие 19 (8) апреля 1783 года Крыма под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России; в июне 1783 года в Карасу-базаре (ныне город Белогорск), князь Григорий Потемкин-Таврический принял присягу татарской знати и представителей всех слоев крымского населения на верность Российской империи, что нашло отражение в присяжных листах, говорится в записке.

В соответствии с манифестом всем жителям, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений, говорится в обосновании идеи законопроекта.

В феврале 1784 года турецкое государство соответствующим актом признало главенство России над принятыми в ее состав территориями, отмечают авторы.

В пояснительной записке указывают на незаконность передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году, что противоречило конституции РСФСР и конституции СССР. Также не учитывалось, что Севастополь с 1948 года являлся городом республиканского подчинения и не мог быть передан в состав УССР вместе с Крымской областью, таким образом, город Севастополь оставался под юрисдикцией РСФСР, отмечают авторы.

В советский и украинский периоды Крыма о значении манифеста Екатерины II умалчивалось. С 1996 года в Крыму стали проходить массовые праздничные мероприятия в память об историческом манифесте, что вызывало жесткое противодействие украинских властей и украинских националистических организаций, отмечают авторы.

Крымский референдум

Референдум в Крыму 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено манифестом Екатерины II, говорится в записке.

"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению - принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве Автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Авторами законопроекта выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов, и депутатов Госдумы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Крым

Новости по теме

В России
"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской
Она стала единственным депутатом от парламентского большинства, кто проголосовал против повышения пенсионного возрастаПодробнее
 В России впервые провели операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенкуВ России впервые провели операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенку
В мировой медицинской практике внутриутробная операция стала второйПодробнее
 Госдума приняла закон о повышении НДСГосдума приняла закон о повышении НДС
С 2019 года налог на добавленную стоимость вырастет на 2%Подробнее
 ЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрастуЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрасту
Документы о проведении референдума в Мосгоризбирком подала инициативная группа КПРФПодробнее
Военные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положенияВоенные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положения
Предпочтение будут отдавать внедорожникам отечественного производстваПодробнее
 В Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизменеВ Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизмене
Ранее источник сообщил о появлении в деле как минимум еще одного подозреваемогоПодробнее
 Первый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонииПервый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонии
Вместе с тем представитель ФСИН заявил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее"Подробнее
 ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"
Следствие полагает, что в то время произошла утечка информации по новейшим гиперзвуковым разработкамПодробнее
 Приставы предложили обязать работодателей сообщать о должникахПриставы предложили обязать работодателей сообщать о должниках
Помимо этого, предлагается не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождениюПодробнее
 Путин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологиейПутин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологией
В рамках новой программы будут лечить по международным протоколам и отслеживать все этапы терапииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Фотохроника 23 июля6 фото
23 июля
Фотохроника 23 июля
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИзраильская система ПВО сбила сирийский истребительВ РоссииГосдума приняла закон о повышении НДСВ РоссииЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрастуВ миреИз-за пожаров в Греции погибли 60 человекВ РоссииВоенные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положенияЭкономикаОфис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНС

Законопроект о безвизовом въезде в Россию по Fan ID до конца года прошел первое чтение

Умер экс-глава Высшего арбитражного суда РФ и советник президента Яковлев

Легкомоторный самолет разбился в Московской области

Россия пока не получила ответ от Ким Чен Ына об участии в ВЭФ

Си Цзиньпин принял приглашение посетить ВЭФ

Приглашение посетить Вашингтон передали Путину после саммита в Хельсинки

Россиянка Позднякова завоевала золото на ЧМ по фехтованию в КНР

В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22

В армии обороны Израиля рассказали об обстоятельствах уничтожения сирийского Су-22Израиль на нескольких языках призывал не залетать на территорию страны в течение вторника Подробнее

Немецкая контрразведка заявила об активной слежке российских спецслужб за ФРГ

Еврокомиссия оштрафовала Asus, Philips, Pioneer и Denon на 111 млн евро

Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера ФИФА

ВЭБ попросит у правительства субсидии на погашение внешнего долга

Экс-совладелец обанкротившегося Интрастбанка объявлен в международный розыск

Дело о пытках заключенного Макарова в колонии передано в центральный аппарат СКР

Сын Виктора Кудрявцева заявил о "самом низком" уровне допуска отца к гостайне

"Союзмультфильм" получит налоговые льготы от Москвы

"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской

"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о ПоклонскойОна стала единственным депутатом от парламентского большинства, кто проголосовал против повышения пенсионного возраста Подробнее

Задержаны вероятные убийцы топ-менеджера крупнейшего в РФ производства авиадвигателей

Греция объявила трехдневный траур по жертвам пожаров

Бастрыкин уволил следователя за игнорирование заявления о насилии против ребенка

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении "Цимлянских вин"

Госдума приняла закон о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Израильская система ПВО сбила сирийский истребитель

Израильская система ПВО сбила сирийский истребительСамолет залетел на 2 км вглубь воздушного пространства Израиля Подробнее

Госдума приняла закон о дне принятия Крыма в Российскую империю

19 апреля признали памятной датой Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru