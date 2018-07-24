Законопроект о безвизовом въезде в Россию по Fan ID до конца года прошел первое чтение

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий болельщикам чемпионата мира по футболу вновь посетить Россию до конца года без оформления виз.

Соответствующая поправка вносится в статью 7 федерального закона "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Действующий закон дополняется нормой, согласно которой до 31 декабря 2018 года включительно въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в качестве зрителей спортивных соревнований матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, "осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя (Fan ID - ИФ), полученной такими гражданами и лицами без гражданства до или после в течение периода проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA-2018 года".

Ранее сообщалось, что без визы посещать Россию до конца года могут разрешить не только обладателю "паспорта болельщика", но и членам его семьи.