В Госдуме задумались о визовых послаблениях для семей иностранных болельщиков

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что по "паспорту болельщика" ЧМ (fan ID) без визы посещать Россию до конца года разрешат не только самому болельщику, но и членам его семьи.

"Изучаем этот вопрос. Не исключено, что ко второму чтению будут внесены поправки", - сказал Володин "Интерфаксу" во вторник.

В повестке вечернего заседания Госдумы - первое чтение законопроекта, по которому болельщики Чемпионата мира по футболу смогут до конца этого года без оформления виз снова посетить РФ.