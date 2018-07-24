Чубайса попросили допросить как свидетеля по делу о хищении 240 млн рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава "Роснано" Анатолий Чубайс может быть допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении 240 млн рублей у ОАО "МРСК Центра", сообщил "Интерфаксу" во вторник ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Сегодня на заседании в Мещанском суде Москвы адвокаты ходатайствовали о вызове Анатолия Чубайса в суд в качестве свидетеля, так как считают, что он может прояснить многие вопросы по делу", - сказал он.

Мельников отметил, что прокуратура не возражала против заявленного ходатайства. Суд также не возражал, однако пояснил, что в настоящее время доказательства по делу представляет гособвинение, поэтому данное ходатайство должно быть заявлено на стадии представления доказательств стороной защиты.

На скамье подсудимых находятся бывшие управляющий директор ОАО "Белгородэнерго" Виктор Филатов, руководитель ОАО "КорСсис" Станислав Милькин, Павел Тищенко, а также их соучастники Александр Пивоваров и Алексей Зеленский.

По версии следствия, обвиняемые причастны к незаконному выводу в 2008-2010 годах не менее 240 млн рублей из ОАО "Курскэнерго" и "МРСК Центра" (50,23% акций принадлежат РФ) в ОАО "КорСсис", в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем.

Мельников пояснил, что присутствовал на судебном заседании не только как представитель ОНК, но и как представитель общественного уполномоченного по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей по Москве и Подмосковье.

"Все пять подсудимых уже несколько лет сидят под стражей, Пивоваров за это время получил инвалидность и видно, что его здоровье становится все хуже. Поэтому, конечно, мы будем добиваться его освобождения", - сказал Мельников.