Чубайс готов дать суду свидетельские показания по делу "МРСК Центра"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава "Роснано" Анатолий Чубайс готов явиться в суд, чтобы выступить в качестве свидетеля по делу о хищении 240 млн рублей у "МРСК Центра", сообщил "Интерфаксу" во вторник его адвокат Александр Аснис.

"Если Анатолий Чубайс будет вызван в суд, он, безусловно, явится и ответит на все заданные ему вопросы", - сказал он.

Вместе с тем, адвокат подчеркнул, что Чубайс "не знаком с этим делом и в ходе предварительного следствия по делу в качестве свидетеля не допрашивался".

Ранее ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что во вторник на заседании в Мещанском суде Москвы адвокаты ходатайствовали о вызове Чубайса в суд в качестве свидетеля защиты, так как считают, что он может прояснить многие вопросы по делу.

Мельников отметил, что прокуратура не возражала против заявленного ходатайства. Суд также не возражал, однако пояснил, что в настоящее время доказательства по делу представляет гособвинение, поэтому данное ходатайство должно быть заявлено на стадии представления доказательств стороной защиты.

На скамье подсудимых - бывшие управляющий директор ОАО "Белгородэнерго" Виктор Филатов, руководитель ОАО "КорСсис" Станислав Милькин, Павел Тищенко, а также Александр Пивоваров и Алексей Зеленский.

По версии следствия, обвиняемые причастны к незаконному выводу в 2008-2010 годах не менее 240 млн рублей из ОАО "Курскэнерго" и "МРСК Центра" (50,23% акций принадлежат РФ) в ОАО "КорСсис", в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем.

Мельников пояснил, что находился на судебном заседании не только как представитель ОНК, но и как представитель общественного уполномоченного по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей по Москве и Подмосковье.