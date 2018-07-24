Журналист ГТРК убит в Нижнем Новгороде

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник телерадиокомпании ГТРК "Нижний Новгород" обнаружен убитым в Нижегородском районе города.

На сайте областного СУ СКР сообщается, что тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 23 июля в районе Казанской набережной. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

"По уголовному делу создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой входят и оперативные сотрудники полиции. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что погибший являлся сотрудником телерадиокомпании "Нижний Новгород".

На сайте ГТРК "Нижний Новгород" сообщается, что накануне на 28-м году жизни трагически погиб ее сотрудник Денис Суворов. Журналист вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом", был редактором интернет-портала "Вести. Нижний Новгород".

Коллеги погибшего сообщали ранее в соцсетях, что ночью в воскресенье Денис ушел от друзей домой, но там так и не появился. Впоследствии стало известно, что он погиб.