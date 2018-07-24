В ОБСЕ выразили соболезнования в связи с убийством журналиста в Нижнем Новгороде

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник выразил соболезнования в связи с убийством российского журналиста Дениса Суворова.

"Ужасные новости о насильственной смерти российского журналиста и телеведущего Дениса Суворова, работавшего в государственной телевизионной компании Россия - Нижний Новгород. Жду больше информации об обстоятельствах и мотиве. Мои глубочайшие соболезнования родственникам и коллегам", - написал Дезир в твиттере.

Ранее во вторник ГТРК "Нижний Новгород" сообщила, что накануне трагически погиб ее сотрудник Суворов. Журналист вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом", был редактором интернет-портала "Вести. Нижний Новгород".

Коллеги погибшего сообщали в соцсетях, что ночью в воскресенье Денис ушел от друзей домой, но там так и не появился. Впоследствии стало известно, что он погиб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью мужчины по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).