В Подмосковье арестован предполагаемый убийца пятилетней девочки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье арестовал жителя Серпуховского района, подозреваемого в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Сегодня по ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, в рамках расследования назначены экспертизы, в том числе генетическая, психиатрическая и судебно-медицинская. "Также было изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как подозреваемый проходит и держит в руках спортивную сумку, в которой позже было обнаружено тело ребенка", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что 22 июля с детской площадки в Серпухове пропала пятилетняя девочка. Ее поиски были организованы незамедлительно, но, несмотря на все усилия волонтеров отряда "Лиза Алерт", найти живым ребенка не удалось - была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшей девочки.

Позднее был установлен и задержан подозреваемый в убийстве - Александр Сёмин. Уголовное дело против него расследуется по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), Сёмину грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Врадий добавила, что следователи выясняют причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Полиция знала, но бездействовала

"По результатам проверки информации СМИ о том, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в Серпухове якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции управления МВД "Серпуховское", который подозревается в превышении должностных полномочий", - сказала представитель главка.

По данным следствия, 6 июня 2017 года участковому поручили провести проверку по обращению местной жительницы о преступлении Семина в отношении ее дочери, "однако полицейский, понимая, что совершение на его участке преступления в отношении малолетних является негативным показателем работы, и не желая проводить всестороннюю проверку, 4 июля 2017 года отказал в возбуждении уголовного дела".

Врадий подчеркнула, что отсутствие уголовного преследования сформировало у Сёмина чувство безнаказанности, что и привело в дальнейшем к убийству пятилетней девочки.

"В настоящее время бывший участковый допрашивается", - добавила она.