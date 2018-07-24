Два человека попали в больницу после взрыва газового баллона в Петербурге

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Взрыв газового баллона произошел в пристройке жилого дома в Красносельском районе Петербурга, есть пострадавшие. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по городу во вторник.

"Сообщение о происшествии поступило в 19:20. В пристройке к двухэтажному частному дому на улице Лермонтова, 46 произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего пристройка сложилась", - сказал собеседник.

Из-под завалов извлекли мужчину и двух женщин. Двое из них госпитализированы.

Работы на месте продолжаются, добавили в МЧС.