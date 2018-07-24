При взрыве газового баллона в Петербурге погибли два человека

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате взрыва газового баллона в Красносельском районе Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению во вторник.

"Два человека погибли. Госпитализированы три человека: мужчина и женщина в тяжелом состоянии и ещё одна женщина в крайне тяжёлом состоянии", - сказал собеседник.

Как сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, вечером во вторник в пристройке к двухэтажному частному дому на улице Лермонтова, 46 произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего пристройка сложилась.

Как уточнили в МЧС и комитете по здравоохранению, проверяется информация о том, что при взрыве могли также пострадать дети.