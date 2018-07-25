В отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничестве

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа, после того как Следственный комитет возбудил в отношении него дело о мошенничестве.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса, и.о. руководителя предприятия назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.
"В отношении генерального директора АО "НПО "Лавочкина" Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
Следователи проводят обыски по месту жительства этих лиц и на предприятии.
Как заявили в пресс-службе, "Роскосмосом" на стадии доследственной проверки прокуратуре и СК оказывалось необходимое содействие, оно оказывается и сейчас.
"По указанию генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина по данному факту проводится проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО "НПО Лавочкина", срок окончания проверки 3 августа 2018 года. Материалы проверки после доклада будут направлены следствию", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, глава Роскосмоса дал указание проводить ежегодную аттестацию руководителей предприятий и отрасли в целом, подчеркнули в пресс-службе.