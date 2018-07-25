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Что произошло за день: среда, 25 июля

Аресты сотрудников Ярославской и Брянской колоний, отставка фигуранта дела о мошенничестве с поста гендиректора НПО имени Лавочкина и петербургская песочница без песка

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых из шести задержанных сотрудников исправительной колонии №1 за избиение осужденного. Заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову в среду продлили срок задержания до 28 июля.

- Сотрудника брянской исправительной колонии N6 арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий и убийстве осужденного.

- В отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского возбудили дело о мошенничестве. Он подал в отставку со 2 августа.

- Бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков доставлен для допроса ФСБ в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после проверки Счетной палаты. Ранее сообщалось, что он задержан по подозрению в мошенничестве.

- Госдума приняла закон о свободе выбора изучения родных языков в школе. Закон фиксирует правило "свободного выбора языка образования" ребенком в школе по заявлению родителе и разрешает выбирать русский язык в качестве родного.

- Всем участникам акции Pussy Riot в финале ЧМ назначили штрафы по 1,5 тыс. рублей за ношение полицейской формы.

- Минтруд России подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, в том числе, предложил проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста.

- В администрации Центрального района Петербурга заявили, что песочница, смонтированная за 350 тысяч рублей, не предполагает наличие песка и закуплена по рыночным ценам.

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