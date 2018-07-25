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Комитет Думы по транспорту разработает законопроект об аукционах "красивых номеров"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума поручила комитету палаты по транспорту совместно с правительством разработать законопроект о проведении аукционов "красивых номеров".

Соответствующее поручение было зафиксировано в постановлении Госдумы при принятии законопроекта об упрощенной регистрации автомобилей.

Соответствующую поправку предложила фракция ЛДПР. "Мы просим вас поддержать поправку фракции ЛДПР, в которой мы говорим комитету по транспорту совместно с правительством разработать и внести на рассмотрение Госдумы проект федерального закона на данную тему", - сказал вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев.

Председатель профильного комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев отметил, что комитет поддерживает это предложение ЛДПР.

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об упрощенной регистрации автомобилей.

Лебедев отметил, что в первом чтении в этом законопроекте содержалась норма о возможности проведения аукционов "красивых номеров", однако затем она была удалена из законопроекта. По его словам, эта идея давно обсуждается, и необходимо сделать так, чтобы деньги от продажи "красивых номеров" шли в бюджет, а не тем людям, которые сейчас этим занимаются и предоставляют услуги по подбору таких номеров.

"Первого августа 2010 года председатель правительства Путин подписал распоряжение, в котором дается прямое указание разработать порядок, устанавливающий правила организации проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортным средствам. За восемь лет правительство не сделало ничего", - сказал Лебедев.

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Теги: Госдума

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Комитет Думы по транспорту разработает законопроект об аукционах "красивых номеров"

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