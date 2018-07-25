Госдума приняла закон, позволяющий ставить машину на учет у автодилеров

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, упрощающий, как отмечают его авторы, регистрацию автомобилей и получение номерных знаков, предполагается, что новые машины не нужно будет ставить на учет через ГИБДД, автовладельцы смогут сделать у специальных организаций, в том числе автодилеров.

Проект закона вносился в Госдуму еще в 2011 году в ту пору сенатором Владимиром Федоровым, в первом чтении принят в 2013 году. "Предлагаемые нормы будут способствовать уменьшению "черного рынка", в том числе ворованных автомобилей; проект закона направлен на облегчение жизни автовладельцев. Никаких революций этот законопроект не предусматривает, наоборот, в интересах автовладельцев упрощается постановка на учет транспортных средств", - сказал "Интерфаксу" ранее первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, одобренные "поправки предусматривают, что новые машины не нужно будет ставить на учет через ГИБДД, автовладельцы смогут сделать это непосредственно у дилеров". "Однако такие дилеры должны будут иметь статус специализированной организации, включенной в спецреестр, а также иметь договор с производителями авто, а также помещение и штат квалифицированных сотрудников", - сказал парламентарий.

Лысаков отметил, что согласно поправкам, "ГИБДД будет назначать только номер - сочетание букв и цифр, а сами знаки автовладелец будет получать у изготовителя - частных фирм, которые также будут включены в отдельный реестр".

"Кроме того, согласно проекту закона после его принятия отказать в регистрации смогут только, если номер на транспортном средстве "перебит"; по остальным признакам тебе не могут отказать", - добавил первый зампред комитета.

Поправки также определяют, что "владелец транспортного средства" не может быть младше 16 лет. Инициатива предусматривает, что у машины может быть электронный паспорт. С таким электронным "документом" транспортное средство может ставиться на учет.