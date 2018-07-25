Жители Петербурга смогут увидеть самое длительное за сто лет лунное затмение

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Самое длинное лунное затмение за последние сто лет смогут наблюдать жители северной столицы в ночь с 27 на 28 июля, сообщили "Интерфаксу" в Санкт-Петербургском планетарии в среду.

"В принципе, лунное затмение - это довольно частое явление, оно случается несколько раз в год, наблюдать его удобно. Но полное теневое затмение, когда абсолютно вся Луна оказывается в глубокой тени Земли, случается гораздо реже. Сейчас у нас будет самое длинное в этом веке, за последние сто лет, полное затмение, целиком оно будет длиться 6 часов 14 минут, с учетом ухода Луны в полную тень и выхода из нее", - уточнил собеседник агентства.

Полное затмение Луны будет длиться с 22.30 до 00.13. Наблюдать редкое явление можно в городской черте.

Лунное затмение совпадет по времени с противостоянием Марса, когда Красная планета максимально приблизится к Земле. Для наблюдения за Марсом понадобится телескоп.

"Великие противостояния случаются раз в 15 лет. А чтобы два этих события совпали - это действительно огромная редкость: такое совпадение случалось в 1971 году и повторится в 2065 году, но при расхождении на несколько дней. Точное совпадение лунного затмения и противостояния Марса день в день случается раз в 2,5 тысячи лет, а чтобы лунное затмение было таким глубоким, длительным, с большой фазой, нужно 25 тысяч лет", - добавили в планетарии.