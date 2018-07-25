Госдума приняла закон о перераспределении рекламного времени на ТВ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий увеличить продолжительность телерекламы до 20% от времени вещания в час при обязательности сохранении ее суточного временного объема в 15%.

Таким образом, в течение часа не 9, а 12 минут может быть отдано телерекламе, но общее время ее трансляции в сутки не должно превысить ныне действующий порог в 216 минут.

Эти меры позволят распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток, а общая "рекламная нагрузка" на телезрителей останется прежней, поясняют в Госдуме.

Законом также пересмотрен подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах. Сейчас реклама может распространяться только перед началом и после окончания передач, предельная продолжительность такой рекламы установлена и зависит от продолжительности передачи.

Закон отменяет такие ограничения, но при этом устанавливает запрет в детских и образовательных телепередачах на рекламу товаров, не предназначенных для детей.

Соответствующие изменения внесены в статьи 14 и 15 закона "О рекламе".

Фракции КПРФ и ЛДПР заявили, что проголосуют против этого закона, "так как такие инициативы ни в коем случае нельзя поддерживать", они чреваты "засилием рекламы" на телеканалах. Фракция "Единая Россия" считает, что в данном случае речь идет о развитии отрасли - телевидения и кинопроизводства.