Руководителю ГУ МЧС по Томской области предъявили обвинение в получении взятки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере руководителю главного управления МЧС по Томской области, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Елена Лебедева.

"Начальнику главного управления МЧС по Томской области предъявлено обвинение по п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), свою вину он не признал, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказала Лебедева.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области. По предварительным данным следствия, "подозреваемый с июня по июль 2018 года незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, в крупном размере, высказав готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия руководителя управления". При этом позднее он отдал распоряжение о незаконной выдаче согласившемуся на условия предпринимателю лицензии, хотя необходимого оборудования у организации не было.

В настоящее время ГУ МЧС по Томской области возглавляет Михаил Бегун. Должность руководителя главка он занял в 2016 году.