На кандидата от "Альянса зеленых" в губернаторы Подмосковья напали

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На кандидата на пост губернатора Московской области от экологической партии "Альянс Зеленых" Лилию Белову напали в Подольске, сообщили в пресс-службе партии.

"В ходе проведения общественной экологической инспекции на территории предприятия города Подольска неизвестные напали на активистку экологической партии "Альянс Зелёных", кандидата на пост губернатора Московской области Лилию Белову и местных жителей, участвовавших в проверке", - говорится в заявлении партии, поступившем в "Интерфакс" в среду от пресс-службы.

В нем отмечается, что 20 июля подмосковное отделение партии получило жалобу на густой черный дым, сопровождавший работу асфальтовых заводов в Подольске. Белова и экоактивисты выехали на место.

"Поскольку факт загрязнения воздуха был виден невооруженным глазом, Белова и жители вызвали полицию. Однако вместо полиции на месте событий появились неизвестные лица, которые пытались остановить инспекцию и заставить активистов покинуть территорию, угрожали, а через некоторое время начали бить людей, рвать одежду, пытаться уничтожить телефоны, с помощью которых экологи вели съемку", - заявляют в "Альянсе зеленых".

В частности, неизвестные ударили по лицу помощника Беловой, в адрес самой активистки звучали угрозы.

"По итогам общения с полицией участники событий оформили объяснительные. Однако местные жители выражают сомнения в том, что делу против преступников, избивших людей и испортивших их имущество, будет дан ход", - отметили в партии.

В связи с этим в своем обращении "Альянс Зеленых" обращается к начальнику управления МВД по Московской области Виктору Паукову, а также к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с произошедшим. Кроме того, партия готовит обращения в Росприроднадзор и в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться, насколько законна деятельность предприятий.