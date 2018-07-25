Найденные в России самородки янтаря получили названия "Третьяк" и "Мундиаль"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Два крупных самородка, получивших имена "Третьяк" и "Мундиаль", добыли на АО "Калининградский янтарный комбинат", сообщил журналистам генеральный директор предприятия Михаил Зацепин.

"В течение последних недель найдены два крупных куска янтаря. Один весом 1,1 кг, второй практически такой же. Ценность обоих будет определена специалистами Гохрана. Первый получил название "Мундиаль", а второй - "Третьяк", - сказал Зацепин.

По его словам, "Третьяк" был найден в 23 июля. А в минувшую субботу на комбинате побывал знаменитый хоккеист Владислав Третьяк, который согласился, что его именем будет назван очередной крупный самородок. "А еще Третьяк попросил нас делать янтарные сувениры на хоккейную тематику аналогично тем, что были изготовлены комбинатом к ЧМ по футболу. Мы обязательно это сделаем", - отметил Зацепин.

Он также сообщил, что с начала года комбинат уже добыл семь камней янтаря весом более килограмма.

Как сообщалось, в 2017 году комбинат добыл 19 крупных камней. Вес самого большого из них составил 3,2 кг.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат". По итогам 2017 года комбинат добыл 453 тонны янтаря, что на 43,8% превышает показатели 2016 года. Чистая прибыль достигла 1,6 млрд рублей, что почти в три раза больше предыдущего года.