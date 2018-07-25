Экс-владелец разбившегося в Новосибирске самолета заявил о его исправности при продаже

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший владелец разбившегося в Новосибирске самолета "Cirrus SR 22" с бортовым номером RA-01781 уверяет, что борт не имел технических неисправностей на момент продажи, которая произошла недавно.

"Да, я недавно продал самолет Владимиру Бардокину. Самолет был в прекрасном техническом состоянии, полностью исправен, вся необходимая документация также имелась", - сообщил агентству "Интерфакс" бывший владелец воздушного судна Вячеслав Рязанов.

Он пояснил, что продал самолет, чтобы купить новый.

По данным Южного межрегионального управления Росавиации, ранее самолет "Cirrus SR 22" с бортовым номером RA-01781 базировался на аэродроме "Свободный" в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в Заельцовском районе Новосибирска спасатели обнаружили обломки легкомоторного самолета "Cirrus", который в среду утром пропал с радаров на пути в Томск. В результате крушения пилот погиб. По данным информированного источника агентства "Интерфакс", за штурвалом находился директор и совладелец томского ООО "Транссервис" Бардокин.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть одного человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).