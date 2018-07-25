Группа пропавших на реке Она туристов не была зарегистрирована

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Туристы, пропавшие во время сплава на реке Она в Республике Хакасии, находились на активном отдыхе, но не были зарегистрированы у спасателей, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону в среду со ссылкой на начальника Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Александра Себова.

"Известно, что туристы - жители городов Москва и Пенза. Среди них было двое несовершеннолетних. Тургруппа не была зарегистрирована у спасателей. Происшествие случилось в 330 км от Абакана. Это труднодоступная местность. Одному из членов экипажа удалось выбраться, и его "подобрали" ребята из Саяногорска, чей катамаран шел за ними. Пять человек числятся без вести пропавшими", - цитирует пресс-центр Себова.

Он уточнил, что спасшийся турист, который был доставлен до города Абаза, обратился в полицию, уже оттуда сигнал поступил спасателям около 13:00 местного времени.

МЧС отмечает, что в настоящее время для поиска пропавших нельзя использовать вертолет, так как в районе происшествия - грозовой фронт, идут дожди, сильный ветер. Поиски будут организованы только наземно.

Ранее МЧС по региону сообщило, что при сплаве по реке Она опрокинулся катамаран, из него выпали шесть человек, одного мужчину подобрало следовавшее за ними судно. Остальных не нашли. В четверг утром к месту поисков выезжают 11 спасателей с двумя плавсредствами и лошадьми.

СКР проводится доследственную проверку по данному факту.