Пять человек пропали без вести во время прогулки на катамаране в Хакасии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе двое подростков, пропали без вести после опрокидывания катамарана на реке Ока в Хакасии, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"В понедельник шестеро человек - двое мужчин, две женщины и двое подростков - отправились на катамаране по реке Ока. После опрокидывания катамарана один из мужчин сумел выплыть и добраться до города Абаза. Местонахождение остальных пассажиров катамарана неизвестно", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, добравшийся до города мужчина сейчас находится в гостинице.

"Поисковый вертолет Ми-8 готовится к вылету из Красноярска для поиска пропавших, однако, в данный момент погодные условия не позволяют его применить. Ночью четверга поисковая группа будет усилена дополнительной техникой, плавсредствами и людьми", - добавил он.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону "Интерфаксу" подтвердили информацию о пяти пропавших без вести. По словам собеседника агентства, в четверг утром к месту поисков выезжают 11 спасателей с двумя плавсредствами и лошадьми.