Бывшего замглавы МЧС Шлякова задержали по подозрению в мошенничестве

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на Шлякова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Генерал-полковник Шляков занимал должность первого замглавы МЧС с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года, до этого с 2012 года был замминистра МЧС.