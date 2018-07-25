Экс-замглавы МЧС был доставлен на допрос в качестве свидетеля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков допрашивается ФСБ в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после проверки Счетной палаты, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Сергей Шляков находится на допросе в ФСБ. Пока что в статусе свидетеля", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовное дело о мошенничестве, по которому допрашивается Шляков, возбуждено по материалам проверки расходов МЧС за 2013-2016 годы Счетной палатой.

Ранее источник сообщал, что Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме по подозрению в мошенничестве.