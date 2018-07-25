Жителя Казани оштрафовали за сотрудничество с "нежелательной организацией"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Суд в Казани оштрафовал местного жителя, активиста российского общественного сетевого движения "Открытая Россия" Дмитрия Егорова за сотрудничество с "нежелательной организацией", сообщила агентству "Интерфакс" в среду адвокат Эльза Нисанбекова.

"Егоров был признан судом виновным по ст.20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) и оштрафован на 5 тыс. рублей", - сказала Нисанбекова.

Адвокат подчеркнула, что в суде ни она, ни ее подзащитный не отрицали связь с российским общественным сетевым движением "Открытая Россия". Но судья решила, что между российской и одноименной британской организациями есть связь, отметила собеседница агентства.

Ранее сама Нисанбекова была оштрафована судом по аналогичной статье на 10 тысяч рублей. Решение суда она обжаловала, сумма штрафа была снижена вдвое.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности общественного сетевого движения "Открытая Россия". Его работа, по оценке надзорного ведомства, направлена на дискредитацию результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными, инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет собой угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

Минюстом России данное движение включено в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.