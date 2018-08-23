На активиста, подарившего тюльпаны спикеру Госсовета Чувашии, завели административное дело

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура в Чувашии вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении активиста движения "Открытая Россия" Юрия Сидорова, который весной этого года подарил букет желтых тюльпанов спикеру Госсовета республики Валерию Филимонову.

Как сообщил агентству "Интерфакс" в четверг сам Сидоров, дело возбуждено по статье 20.33 КоАП (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

Активист также выложил на своей странице в фейсбуке копию постановления. В нем говорится, что 24 апреля "Сидоров от имени общественного сетевого движения "Открытая Россия" провел публичную акцию, выраженную во вручении букета желтых тюльпанов спикеру Государственного совета Чувашской республики". Видеосъемка, запечатлевшая эти действия, были выложена в интернет.

По словам активиста, поводом для акции стало распространенное в соцсетях видео с корпоратива, где чиновники исполняют песню "Желтые тюльпаны" вместе с певицей Наташей Королевой.

"Перед очередной сессией Госсовета я подарил спикеру букет желтых тюльпанов. Он их принял", - сказал Сидоров агентству.

Он также сообщил, что это уже третье административное производство по ст.20.33 КоАП, заведенное в отношении него в этом году. Материалы направлены для рассмотрения в мировой суд в Чебоксарах. Ст.20.33 КоАП РФ предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Агентство пока не располагает комментариями со стороны правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что 26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности общественного сетевого движения "Открытая Россия". Его работа, по оценке надзорного ведомства, направлена на дискредитацию результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными, инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет собой угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

Минюстом России данное движение включено в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.